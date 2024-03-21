Суд заставил застройщика выплатить более 14,5 млн гривен на развитие инфраструктуры Киева

Прокуратура выиграла суд и заставила застройщика уплатить более 14,5 млн гривен.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура через суд заставила застройщика выплатить более 14,5 миллионов гривен паевого участия на развитие инфраструктуры столицы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Киевская городская прокуратура, выполняя свои полномочия, выявила нарушения интересов территориальной общины из-за уклонения застройщика от уплаты средств долевого участия для развития инфраструктуры города.

После строительства многоэтажного жилого комплекса в 2021 году на улице Багговутовской в Шевченковском районе Киева, застройщик не внес установленную законодательством сумму в местный бюджет для создания и развития инфраструктуры столицы.

Шевченковская окружная прокуратура города Киева после выявления нарушений обратилась в Хозяйственный суд с иском в интересах территориальной общины для взыскания задолженности по уплате паевого участия.

В результате рассмотрения дела суд поддержал аргументы прокурора и удовлетворил иск, обязав застройщика уплатить более 14,5 миллионов гривен в местный бюджет.

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