Зеленский обсудил с главой военного комитета НАТО Бауэром первоочередные потребности ВСУ

Президент Украины обсудил с председателем Военного комитета НАТО поддержку и безопасность страны.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Военного комитета НАТО, адмиралом Робертом Бауэром. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В ходе встречи Зеленский выразил благодарность за первый визит в Украину с начала полномасштабной войны, подчеркнув его значение как серьезного сигнала поддержки для украинского общества. Президент подчеркнул, что поддержка со стороны НАТО и государств-членов Альянса очень важна для морального состояния украинских бойцов и гражданских лиц.

Также во время встречи президент сообщил председателю Военного комитета о первоочередных оборонных потребностях Украины, в частности о необходимости дополнительных систем противовоздушной обороны для надежной защиты от ракетных и дроновых атак.

Зеленский и Бауэр также обсудили возможности усиления координации Альянса в поддержке Украины, в том числе в укреплении имеющихся оборонных возможностей и развития будущего военного потенциала страны в соответствии со стандартами и требованиями НАТО.

"Рассчитываем на справедливые оценки достижений нашей страны и решения Вашингтонского саммита, которые смогут приблизить Украину к членству в Альянсе", - отметил Зеленский.

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