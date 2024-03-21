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Зеленский обсудил с главой военного комитета НАТО Бауэром первоочередные потребности ВСУ

21:19, 21 марта 2024
Президент Украины обсудил с председателем Военного комитета НАТО поддержку и безопасность страны.
Зеленский обсудил с главой военного комитета НАТО Бауэром первоочередные потребности ВСУ
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Военного комитета НАТО, адмиралом Робертом Бауэром. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В ходе встречи Зеленский выразил благодарность за первый визит в Украину с начала полномасштабной войны, подчеркнув его значение как серьезного сигнала поддержки для украинского общества. Президент подчеркнул, что поддержка со стороны НАТО и государств-членов Альянса очень важна для морального состояния украинских бойцов и гражданских лиц.

Также во время встречи президент сообщил председателю Военного комитета о первоочередных оборонных потребностях Украины, в частности о необходимости дополнительных систем противовоздушной обороны для надежной защиты от ракетных и дроновых атак.

Зеленский и Бауэр также обсудили возможности усиления координации Альянса в поддержке Украины, в том числе в укреплении имеющихся оборонных возможностей и развития будущего военного потенциала страны в соответствии со стандартами и требованиями НАТО.

"Рассчитываем на справедливые оценки достижений нашей страны и решения Вашингтонского саммита, которые смогут приблизить Украину к членству в Альянсе", - отметил Зеленский.

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