Незаконные перевозки мужчин в Молдову: в Одесской области разоблачена целая группировка перевозчиков

Одесские пограничники разоблачили сеть по контрабанде людей.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

В Одесской области пограничники разоблачили преступную группу, которая занималась незаконной переправой мужчин через границу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Подозреваемые организовали незаконные перевозки лиц в Приднестровье, Молдову. Чтобы привлечь клиентов, они использовали чат-бот в мессенджере Telegram. За эти услуги требовали $6000, с авансовым платежом в $1000. Пограничники вместе с Нацполицией провели 11 санкционированных обысков в местах проживания подозреваемых и в их автомобилях. Было изъято техническое оборудование, тепловизоры, WI-FI роутеры, устройства для обнаружения скрытого прослушивания, более 130 банковских карточек Украины, деньги и документы, которые позволяли свободно передвигаться в приграничных районах.

Всех участников криминальной деятельности устанавливают, включая тех, кто находится за пределами Украины.

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