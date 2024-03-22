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  1. В Україні

Незаконні перевезення чоловіків до Молдови: на Одещині викрито ціле угрупування перевізників

09:34, 22 березня 2024
Одеські прикордонники викрили мережу з контрабанди людей.
Незаконні перевезення чоловіків до Молдови: на Одещині викрито ціле угрупування перевізників
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
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На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка займалася незаконною переправою чоловіків через кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Підозрювані організували незаконні перевезення осіб до Придністров'я, Молдови. Щоб залучити клієнтів, вони використовували чат-бот у месенджері Telegram. За ці послуги вимагали $6000, з авансовим платежем у $1000. Прикордонники разом з Нацполіцією провели 11 санкціонованих обшуків в місцях проживання підозрюваних і в їхніх автомобілях. Було вилучено технічне обладнання, тепловізори, WI-FI роутери, пристрої для виявлення прихованого прослуховування, понад 130 банківських карток України, гроші та документи, які дозволяли вільно пересуватися в прикордонних районах.

Усіх учасників кримінальної діяльності встановлюють, включаючи тих, хто перебуває за межами України.

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