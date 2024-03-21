Депутат Бундестагу закликав припинити виплати військовозобов'язаним українцям у Німеччині

Німецький депутат вимагає припинити всі виплати військовозобов'язаним біженцям з України та допомогти Києву видати кожному повістку.

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Депутат Бундестагу від опозиційної Християнсько-Демократичної Союзу Флоріан Хан закликав припинити виплати військовозобов'язаним біженцям з України, які перебувають у Німеччині, повідомляє Berliner Zeitung.

Хан вважає, що Берлін має припинити всі виплати цій категорії громадян і, крім того, допомогти Києву видати кожному повістку. Він також обурений тим, що німецькі податки використовуються для допомоги Україні, тоді як тисячі українців «відсиджуються» в Німеччині.

Зазначається, що у Німеччині проживає майже 210 тисяч працездатних українців. За даними Центрального реєстру іноземців (AZR), з початку російсько-української війни до Німеччини прибуло 252 692 українців чоловічої статі, які станом на 31 січня 2024 року досягли призовного віку.

Відповідно до інформації, отриманої від Федерального міністерства внутрішніх справ на запит депутата від партії Alternative für Deutschland Петра Бистрона, станом на 31 січня 2024 року 209 842 людини все ще перебували в Німеччині. Однак більш актуальних даних наразі немає.

Станом на кінець лютого 159 512 чоловіків віком від 27 до 60 років і відповідно підлягали військовій службі в Україні. Цю інформацію надали у Федеральному відомстві у справах міграції та біженців.

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