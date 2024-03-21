Українці почали отримувати фейкові повідомлення від банку в Telegram

Кіберполіція попереджає про нове шахрайство в Telegram під виглядом повідомлень від банку.

Фото з відкритих джерел

Українців попереджають про нову хвилю шахрайства через фальшиві повідомлення в Telegram, які маскувалися під Monobank. Про це попереджає прес-служба Кіберполіції.

За інформацією відомства, користувачі отримують повідомлення в Telegram від Monobank, в яких повідомляється про встановлення обмежень на "банківські накопичення". В повідомленні також зазначається, що для скасування цих обмежень клієнти мають відповісти на дзвінок від співробітників банку.

Проте, Кіберполіція наголошує, що ці повідомлення є шахрайськими, і закликає не відповідати на дзвінки та не передавати особисті дані третім особам.

«Маскуючись під офіційний чат-бот банку, шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами», - зазначається у повідомленні.

Також варто зазначити, що офіційний чат-бот Monobank має верифікацію в месенджері Telegram та не використовує жодних емодзі.

Джерело фото: CyberpoliceUA

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