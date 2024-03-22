У Києві повторно судитимуть двох чоловіків за насильство в сім'ї

Двом чоловікам загрожує до 2 років ув’язнення за домашнє насильство та ухилення від корекційної програми.

Джерело фото: new.pl.ua

У Києві судитимуть двох сімейних кривдників, які звинувачуються у вчиненні домашнього насильства відносно родичів та відмові від участі у корекційній програмі. Про це повідомила поліція Києва.

Відповідно до заяви поліції, чоловікам може загрожувати до двох років обмеження волі за вчинення насильства в сім'ї. Після завершення досудового розслідування, обвинувальні акти були направлені до суду.

Початок цієї історії стався влітку минулого року, коли місцеві мешканці повідомили поліцію про випадки домашнього насильства в їхніх сім'ях. В результаті дослідження правоохоронних органів, винуватці були визнані винними у вчиненні порушень і понесли адміністративні стягнення.

Однак, обидва чоловіки відмовилися виконувати судове рішення, що спонукало поліцію розпочати кримінальне провадження за ухилення від участі у програмі корекції для кривдників. Завершивши досудове розслідування, дізнавачі передали справу до суду для розгляду по суті.

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