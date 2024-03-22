В Киеве повторно будут судить двух мужчин за насилие в семье

Двум мужчинам грозит до 2 лет заключения за домашнее насилие и уклонение от коррекционной программы.

Источник фото: new.pl.ua

В Киеве будут судить двух семейных обидчиков, которые обвиняются в совершении домашнего насилия в отношении родственников и отказе от участия в коррекционной программе. Об этом сообщила полиция Киева.

Согласно заявлению полиции, мужчинам может грозить до двух лет ограничения свободы за совершение насилия в семье. После завершения досудебного расследования, обвинительные акты были направлены в суд.

Начало этой истории произошло летом прошлого года, когда местные жители сообщили полиции о случаях домашнего насилия в их семьях. В результате исследования правоохранительных органов, виновники были признаны виновными в совершении нарушений и понесли административные взыскания.

Однако, оба мужчины отказались выполнять судебное решение, что побудило полицию начать уголовное производство за уклонение от участия в программе коррекции для обидчиков. Завершив досудебное расследование, дознаватели передали дело в суд для рассмотрения по существу.

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