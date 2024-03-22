Верховная Рада внесла изменения в полномочия Счетной палаты

Парламент внес изменения в закон о Счетной палате во время принятия закона об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

В соответствии с Законом «О Счетной палате» Счетная палата проводит аудит эффективности, предусматривающий установление фактического состояния дел и оценку своевременности и полноты бюджетных поступлений, производительности, результативности, экономности использования бюджетных средств их распорядителями и получателями, законности, своевременности и полноты принятия управленческих решений участниками бюджетного процесса, состояниивнутреннего контроля распорядителей бюджетных средств.

Верховная Рада решила слова «законности, своевременности и полноты принятия управленческих решений участниками бюджетного процесса» из соответствующей статьи закона исключить. Вместо этого полномочия Счетной палаты дополнили «аудитом соответствия».

Такие изменения в закон содержит принятый 21 марта в целом как закон законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Соответствующую поправку подала в законопроект во время подготовки ко второму чтению председатель Комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа, и профильный Комитет по нацбезопасности при предоставлении рекомендации эту поправку учел.

В соответствии с Законом «О Счетной палате» государственный внешний финансовый контроль (аудит) обеспечивается Счетной палатой путем осуществления финансового аудита, аудита эффективности, экспертизы, анализа и других контрольных мероприятий.

Верховная Рада при подготовке ко второму чтению решила дополнить эти полномочия «аудитом соответствия».

Аудит соответствия состоит в проверке законности, своевременности и полноты принятия управленческих решений, соответствия деятельности объектов контроля законодательству и лучших практик в соответствующей сфере.

Как отметило Главное юридическое управление в своем заключении, предложенные законопроектом изменения в Закон «О Счетной палате» по осуществлению «аудита соответствия» носят несистемный характер, являются точечными и влекут за собой неполноту правового регулирования соответствующих общественных отношений. Так, вводя понятие «аудит соответствия» в статье 4 Закона, в которой приведен перечень мер государственного внешнего финансового контроля (аудита), в законопроекте не предлагаются соответствующие изменения в следующие статьи, в которых говорится об особенностях осуществления государственного внешнего финансового контроля (аудита) в сферах управления объектами государственной собственности, выполнения государственного заказа и осуществления закупок (статьи 10, 13, 15), о правах и обязанностях должностных лиц объекта контроля (статья 33), содержании акта, составляемого «по результатам осуществления аудита эффективности, финансового аудита» (статья 34). Отсутствие в проекте соответствующих содержательных системных изменений может привести к неоднозначному пониманию норм Закона, влечет за собой юридическую неопределенность при применении законодательных норм на практике, отметили в ГЮУ.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ко второму чтению Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности также учел поправку к этому законопроекту 10313 авторства председателя Комитета Александра Завитневича, Федора Вениславского и других, согласно которой мужчины, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Также этим же законом главы и члены врачебно-консультативных комиссий исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, с определенными условиями.

Автор: Наталья Мамченко

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