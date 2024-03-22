Верховна Рада внесла зміни щодо повноважень Рахункової палати

Парламент вніс зміни до закону про Рахункову палату під час прийняття закону щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Наразі відповідно до Закону «Про Рахункову палату» Рахункова палата проводить аудит ефективності, який передбачає встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів.

Верховна Рада вирішила слова «законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу» з відповідної статті закону виключити. Натомість повноваження Рахункової палати доповнили «аудитом відповідності».

Такі зміни до закону містить прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Відповідну поправку подала до законопроекту під час підготовки до другого читання голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, і профільний Комітет з нацбезпеки під час надання рекомендації цю поправку врахував.

Наразі відповідно до Закону «Про Рахункову палату» державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.

Верховна Рада при підготовці до другого читання вирішила доповнити ці повноваження «аудитом відповідності».

Аудит відповідності полягатиме у перевірці законності, своєчасності та повноти прийняття управлінських рішень, відповідності діяльності об’єктів контролю законодавству та кращим практикам у відповідній сфері.

Як зазначило Головне юридичне управління у своєму висновку, запропоновані законопроектом зміни до Закону «Про Рахункову палату» щодо здійснення «аудиту відповідності» носять несистемний характер, є точковими та такими, що спричиняють неповноту правового регулювання відповідних суспільних відносин. Так, запроваджуючи поняття «аудит відповідності» у статті 4 Закону, в якій наведено перелік заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), у законопроекті не пропонуються відповідні зміни до наступних статей, в яких йдеться про особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у сферах управлінням об’єктами державної власності, виконання державного замовлення та здійснення закупівель (статті 10, 13, 15), про права та обов’язки посадових осіб об’єкта контролю (стаття 33), зміст акту, що складається «за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту» (стаття 34) тощо. Відсутність у проекті відповідних змістовних системних змін може призвести до неоднозначного розуміння норм Закону, спричиняє юридичну невизначеність при застосуванні законодавчих норм на практиці, зазначили у ГЮУ.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки також врахував поправку до цього законопроекту 10313 авторства голови Комітету Олександра Завітневича, Федора Веніславського та інших, згідно з якою чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Також цим же законом голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, із певними умовами.

Автор: Наталя Мамченко

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