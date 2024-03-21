Украинцы начали получать фейковые сообщения от банка в Telegram

Киберполиция предупреждает о новом мошенничестве в Telegram под видом сообщений от банка.

Фото из открытых источников

Украинцев предупреждают о новой волне мошенничества из-за фальшивых сообщений в Telegram, которые маскировались под Monobank. Об этом предупреждает пресс-служба Киберполиции.

По информации ведомства, пользователи получают сообщения в Telegram от Monobank, в которых сообщается об установлении ограничений на "банковские накопления". В сообщении также отмечается, что для отмены этих ограничений клиенты должны ответить на звонок от сотрудников банка.

Однако, Киберполиция отмечает, что эти сообщения являются мошенническими, и призывает не отвечать на звонки и не передавать личные данные третьим лицам.

"Маскируясь под официальный чат-бот банка, мошенники пытаются получить данные клиентов для дальнейших незаконных действий с целью завладения средствами", - отмечается в сообщении.

Также стоит отметить, что официальный чат-бот Monobank имеет верификацию в мессенджере Telegram и не использует никаких эмодзи.

Источник фото: CyberpoliceUA

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