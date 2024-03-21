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  1. В мире

Депутат Бундестага призвал прекратить выплаты военнообязанным украинцам в Германии

20:38, 21 марта 2024
Немецкий депутат требует прекратить все выплаты военнообязанным беженцам из Украины и помочь Киеву выдать каждому повестку.
Депутат Бундестага призвал прекратить выплаты военнообязанным украинцам в Германии
Источник фото: glavcom
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Депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-Демократического Союза Флориан Хан призвал прекратить выплаты военнообязанным беженцам из Украины, которые находятся в Германии, сообщает Berliner Zeitung.

Хан считает, что Берлин должен прекратить все выплаты этой категории граждан и, кроме того, помочь Киеву выдать каждому повестку. Он также возмущен тем, что немецкие налоги используются для помощи Украине, тогда как тысячи украинцев "отсиживаются" в Германии.

Отмечается, что в Германии проживает почти 210 тысяч трудоспособных украинцев. По данным Центрального реестра иностранцев (AZR), с начала российско-украинской войны в Германию прибыло 252 692 украинцев мужского пола, которые по состоянию на 31 января 2024 года достигли призывного возраста.

Согласно информации, полученной от Федерального министерства внутренних дел на запрос депутата от партии Alternative für Deutschland Петра Бистрона, по состоянию на 31 января 2024 года 209 842 человека все еще находились в Германии. Однако более актуальных данных пока нет.

По состоянию на конец февраля 159 512 мужчин в возрасте от 27 до 60 лет и соответственно подлежали военной службе в Украине. Эту информацию предоставили в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев.

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