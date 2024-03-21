Зеленський обговорив з головою військового комітету НАТО Бауером першочергові потреби ЗСУ

Президент України обговорив з головою Військового комітету НАТО підтримку та безпеку країни.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО, адміралом Робертом Бауером. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

У ході зустрічі Зеленський висловив подяку за перший візит до України з початку повномасштабної війни, підкресливши його значення як серйозного сигналу підтримки для українського суспільства. Президент наголосив, що підтримка з боку НАТО та держав-членів Альянсу є дуже важливою для морального стану українських бійців та цивільних осіб.

Також під час зустрічі президент повідомив голову Військового комітету про першочергові оборонні потреби України, зокрема про необхідність додаткових систем протиповітряної оборони для надійного захисту від ракетних та дронових атак.

Зеленський та Бауер також обговорили можливості посилення координації Альянсу у підтримці України, в тому числі у зміцненні наявних оборонних спроможностей та розвитку майбутнього військового потенціалу країни відповідно до стандартів і вимог НАТО.

«Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі», – зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.