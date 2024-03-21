Суд змусив забудовника виплатити понад 14,5 млн гривень на розвиток інфраструктури Києва

Прокуратура виграла суд і змусила забудовника сплатити понад 14,5 млн гривень.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура через суд змусила забудовника виплатити понад 14,5 мільйонів гривень пайової участі на розвиток інфраструктури столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Київська міська прокуратура, виконуючи свої повноваження, виявила порушення інтересів територіальної громади через ухилення забудовника від сплати коштів пайової участі для розвитку інфраструктури міста.

Після будівництва багатоповерхового житлового комплексу у 2021 році на вулиці Багговутівській у Шевченківському районі Києва, забудовник не вніс встановлену законодавством суму до місцевого бюджету для створення та розвитку інфраструктури столиці.

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва після виявлення порушень звернулася до Господарського суду з позовом в інтересах територіальної громади для стягнення заборгованості зі сплати пайової участі.

У результаті розгляду справи суд підтримав аргументи прокурора та задовольнив позов, зобов'язавши забудовника сплатити понад 14,5 мільйонів гривень до місцевого бюджету.

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