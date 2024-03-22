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  1. В мире

ЕС начал переговоры о членстве Боснии и Герцеговины в ЕС

08:40, 22 марта 2024
Евросовет объявил о начале переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС.
ЕС начал переговоры о членстве Боснии и Герцеговины в ЕС
Фото из открытых источников
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Европейский Совет объявил о начале переговоров о возможном вступлении Боснии и Герцеговины в Европейский Союз. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в соцсети Х, предварительно отметив этот шаг как важное достижение для страны.

"Европейский Совет только что принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляю вас! Ваше место в нашей европейской семье", - написал Мишель.

Он подчеркнул, что это решение является важным шагом вперед для страны на пути к членству в ЕС.

"Теперь нужно продолжить тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно двигалась вперед, как того желает ваш народ", - добавил Мишель.

Сейчас перед Боснией и Герцеговиной стоит долгий и сложный путь к получению членства в ЕС. Этап переговоров может занять несколько лет. Например, процесс присоединения Хорватии к ЕС длился десять лет, прежде чем страну официально приняли в Европейский Союз в 2013 году. При этом любое решение о расширении ЕС должно единодушно одобрить все 27 членов блока.

Напомним, Евросовет призвал как можно быстрее одобрить переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС.

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