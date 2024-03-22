россия выпустила по Украине более 60 шахедов и почти 90 ракет

В ночь на 22 марта россия обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины.

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В ночь на 22 марта россия осуществила масштабную ракетную атаку на Украину, запустив более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, цели обстрелов российских террористов, чрезвычайно ясны: электростанции, линии электроснабжения, плотины гидроэлектростанций, обычные жилые дома и даже троллейбусы - все, что составляет обычную жизнь людей, являются объектами этих нападений.

Все необходимые службы уже работают в городах, пострадавших от атаки. Спасатели, энергетики, областная и местная власть, полицейские и коммунальные предприятия оказывают помощь жителям. Никто не останется без помощи. Продолжается восстановление электроснабжения.

"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из москвы", - говорится в сообщении Зеленского.

Источник видео: Официальный канал Владимира Зеленского

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