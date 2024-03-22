У НАЗК обговорять звіт про судову практику притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію

Обговорення стосуватиметься основних тенденцій судової практики притягнення до кримінальної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією кримінальні правопорушення за 2022 рік.

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Національне агентство з питань запобігання корупції проведе обговорення основних тенденцій судової практики притягнення до кримінальної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення за 2022 рік. Захід відбудеться 26 березня об 11:00 у форматі Zoom.

Аналіз судової практики здійснили фахівці НАЗК спільно з експертами Центру політико-правових реформ.

З аналітичним звітом та порядком денним обговорення можна ознайомитися за посиланнями:

- звіт;

- порядок денний.

Реєстрація триватиме до 25 березня. Посилання на обговорення буде направлено зареєстрованим учасникам.

Раніше у НАЗК роз’яснили, як правильно відображати в декларації підприємницьку діяльність як ФОП.

Також стало відомо, що голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку суб’єктів декларування.

Нагадаємо, що особи, які за ці два роки вперше вступали на державну службу та не подавали декларації кандидата на посаду і звільнилися, все ще мають обов’язок подати декларацію після звільнення.

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