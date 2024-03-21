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У НАЗК роз’яснили, як правильно відображати в декларації підприємницьку діяльність як ФОП

12:58, 21 березня 2024
НАЗК вирішило роз’яснили правила декларування з тих питань, щодо яких отримує найбільше запитів від службовців.
У НАЗК роз’яснили, як правильно відображати в декларації підприємницьку діяльність як ФОП
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Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило роз’яснили правила декларування з тих питань, щодо яких отримує найбільше запитів від службовців.

Одне з них – як правильно відображати в декларації підприємницьку діяльність.

Об’єкти нерухомості, транспортні засоби, інше цінне рухоме майно, набуті декларантом та/або членом його сім’ї для здійснення підприємницької діяльності (як фізична особа-підприємець) підлягають відображенню у декларації на загальних підставах.

Також у декларації необхідно зазначити відомості про доходи від підприємницької діяльності, отримані декларантом або членом його сім’ї.

Такі доходи необхідно зазначати у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації незалежно від їх розміру. При цьому дохід від підприємницької діяльності за звітний період сумується і в декларації вказується загальна сума валового доходу, отримана декларантом або членом його сім’ї як ФОП.

Джерелом доходу рекомендується зазначати самого декларанта або члена його сім’ї, який є ФОП, при цьому обравши в полі «Вид доходу» - «Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю».

Крім того, банківські та інші фінансові установи, в яких у суб’єктів господарювання відкриті рахунки, зберігаються кошти чи інше майно, відомості про фінансові зобов’язання відображаються в декларації за загальними правилами.

Видатки та правочини суб’єкта декларування, здійснені ним як ФОП підлягають відображенню в розділах 3 «Об’єкти нерухомості», 4 «Об’єкти незавершеного будівництва», 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби», 7 «Цінні папери», 8 «Корпоративні права», 10 «Нематеріальні активи» декларації. Вони зазначаються завжди, незалежно від мети набуття таких об’єктів – для господарської діяльності чи для особистих потреб.

Наприклад, суб’єкт декларування займається аграрним бізнесом і у звітному періоді придбав комбайн вартістю понад 50 ПМ. Такий об’єкт (комбайн) підлягає відображенню у декларації у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації. Оскільки правочин і видаток на його придбання здійснено у звітному періоді саме декларантом (не членом його сім’ї), вартість предмета правочину та розмір видатку перевищують поріг декларування, то відомості про це зазначаються у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування».

Як ми розповідали, НАЗК пояснило як декларувати облігації внутрішньої державної позики та операції з ними.

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