В НАПК разъяснили, как правильно отражать в декларации предпринимательскую деятельность как ФЛП

НАПК решило разъяснить правила декларирования по тем вопросам, по которым получает больше всего запросов от служащих.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило разъяснить правила декларирования по тем вопросам, по которым получает больше всего запросов от служащих.

Один из них – как правильно отражать в декларации предпринимательскую деятельность.

Объекты недвижимости, транспортные средства, другое ценное движимое имущество, приобретенные декларантом и/или членом его семьи для осуществления предпринимательской деятельности (как физическое лицо-предприниматель) подлежат отражению в декларации на общих основаниях.

Также в декларации необходимо указать сведения о доходах от предпринимательской деятельности, полученных декларантом или членом его семьи.

Такие доходы следует указывать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации независимо от их размера. При этом доход от предпринимательской деятельности за отчетный период суммируется и в декларации указывается общая сумма валового дохода, полученная декларантом или членом его семьи в качестве ФЛП.

Источником дохода рекомендуется указывать самого декларанта или члена его семьи, являющегося ФЛП, при этом избрав в поле «Вид дохода» - «Доход от занятия предпринимательской деятельностью».

Кроме того, банковские и другие финансовые учреждения, в которых у субъектов хозяйствования открыты счета, хранятся средства или иное имущество, сведения о финансовых обязательствах отражаются в декларации по общим правилам.

Расходы и сделки субъекта декларирования, осуществленные им как ФЛП подлежат отражению в разделах 3 «Объекты недвижимости», 4 «Объекты незавершенного строительства», 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)», 6 «Ценное движимое имущество – транспортные средства», 7 «Ценные бумаги», 8 «Корпоративные права», 10 «Нематериальные активы» декларации. Они указываются всегда, независимо от цели приобретения таких объектов – для хозяйственной деятельности или для личных нужд.

К примеру, субъект декларирования занимается аграрным бизнесом и в отчетном периоде приобрел комбайн стоимостью свыше 50 ПМ. Такой объект (комбайн) подлежит отражению в декларации раздела 6 «Ценное движимое имущество – транспортные средства» декларации. Поскольку сделка и расходы на ее приобретение осуществлены в отчетном периоде именно декларантом (не членом его семьи), стоимость предмета сделки и размер расхода превышают порог декларирования, то сведения об этом указываются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования».

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