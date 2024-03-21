В НАПК разъяснили, как правильно отражать в декларации предпринимательскую деятельность как ФЛП

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило разъяснить правила декларирования по тем вопросам, по которым получает больше всего запросов от служащих.
Один из них – как правильно отражать в декларации предпринимательскую деятельность.
Объекты недвижимости, транспортные средства, другое ценное движимое имущество, приобретенные декларантом и/или членом его семьи для осуществления предпринимательской деятельности (как физическое лицо-предприниматель) подлежат отражению в декларации на общих основаниях.
Также в декларации необходимо указать сведения о доходах от предпринимательской деятельности, полученных декларантом или членом его семьи.
Такие доходы следует указывать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации независимо от их размера. При этом доход от предпринимательской деятельности за отчетный период суммируется и в декларации указывается общая сумма валового дохода, полученная декларантом или членом его семьи в качестве ФЛП.
Источником дохода рекомендуется указывать самого декларанта или члена его семьи, являющегося ФЛП, при этом избрав в поле «Вид дохода» - «Доход от занятия предпринимательской деятельностью».
Кроме того, банковские и другие финансовые учреждения, в которых у субъектов хозяйствования открыты счета, хранятся средства или иное имущество, сведения о финансовых обязательствах отражаются в декларации по общим правилам.
Расходы и сделки субъекта декларирования, осуществленные им как ФЛП подлежат отражению в разделах 3 «Объекты недвижимости», 4 «Объекты незавершенного строительства», 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)», 6 «Ценное движимое имущество – транспортные средства», 7 «Ценные бумаги», 8 «Корпоративные права», 10 «Нематериальные активы» декларации. Они указываются всегда, независимо от цели приобретения таких объектов – для хозяйственной деятельности или для личных нужд.
К примеру, субъект декларирования занимается аграрным бизнесом и в отчетном периоде приобрел комбайн стоимостью свыше 50 ПМ. Такой объект (комбайн) подлежит отражению в декларации раздела 6 «Ценное движимое имущество – транспортные средства» декларации. Поскольку сделка и расходы на ее приобретение осуществлены в отчетном периоде именно декларантом (не членом его семьи), стоимость предмета сделки и размер расхода превышают порог декларирования, то сведения об этом указываются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования».
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