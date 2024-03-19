Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В общинах до 10 тысяч населения полномочия по обеспечению мобилизации возложат на районные государственные администрации

Комитет поддержал поправку, согласно которой в территориальных общинах с постоянным населением до 10 тыс. населения, выполнение полномочий по организации мобилизации возлагается на районные государственные администрации.

Мужчина перевозил сигареты без марок акцизного налога – Верховный Суд определил, можно ли применить специальную конфискацию к его автомобилю

Верховный Суд назвал правильными выводы судов о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, использованного для перевозки табачных изделий и являющегося орудием преступления.

Появился текст законопроекта о создании Специализированной экономической прокуратуры как отдельного органа прокуратуры

От Офиса Генпрокурора предлагают отделить Специализированную экономическую прокуратуру.

Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

Реформа оплаты труда не обеспечила аппараты судов достойной зарплатой – ГСА

В Государственной судебной администрации говорят, что решить проблему с заработной платой в аппаратах судов смогут только законодательная и исполнительная ветви власти.

  1. В Украине

Как декларировать облигации внутреннего государственного займа и операции с ними: объяснение НАПК

13:53, 19 марта 2024
Облигации внутреннего государственного займа являются ценными бумагами, а значит, информацию о них необходимо указывать в декларации.
Как декларировать облигации внутреннего государственного займа и операции с ними: объяснение НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, как декларировать облигации внутреннего государственного займа Украины и операции с ними.

Так, многие декларанты приобрели или намерены приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе и военные. Они являются ценными бумагами, а значит, информацию о них необходимо указывать в декларации. Кроме того, отражению подлежат определенные операции по ОВГЗ и их результаты.

По общему правилу эмитентом ОВГЗ и источником дохода по ним является Министерство финансов Украины (код ЕГРПОУ 00013480).

Непогашенные ОВГЗ, имеющиеся у субъекта декларирования или члена его семьи по состоянию на конец отчетного периода, указываются в разделе 7 «Ценные бумаги» декларации.

ОВГЗ, номинальная стоимость которых определена в разных валютах выпуска (гривна, доллар США, евро), указываются в декларации как отдельные объекты в соответствующем количестве таких ОВГЗ.

В поле «Вид ценной бумаги» следует выбрать отметку «Долговые ценные бумаги», в поле «Вид долговых ценных бумаг» – отметку «Государственные облигации Украины».

В поле «Номинальная стоимость одной ценной бумаги, грн» указывается нарицательная стоимость одного ОВГЗ (например, 1000 грн). В случае если номинальная стоимость одного ОВГЗ определена в иностранной валюте (например, 1000 долл. США или 1000 евро), то в указанном поле указывается нарицательная стоимость в пересчете на гривны по официальному курсу НБУ по состоянию на дату приобретения ОВГЗ.

Датой получения права на несколько ОВГЗ в одной валюте выпуска, право на которые приобретено в результате заключения нескольких сделок, является дата последней сделки. Ниже рассмотрим особенности в определенных операциях по ОВГЗ.

Приобретение ОВГЗ в отчетном периоде

При приобретении ОВГЗ в отчетном периоде подлежат заполнению следующие разделы декларации:

  • раздел 7 «Ценные бумаги» декларации – при условии, что ценные бумаги непогашены (имеющиеся у субъекта декларирования / члена его семьи) по состоянию на конец отчетного периода;
  • раздел 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за границей, у которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество» декларации – при наличии счета в ценных бумагах в банке / финансовом учреждении по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что счет открыт не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода) или в течение не менее половины дней в течение отчетного периода;
  • раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации – при условии, что разовый расход на приобретение ОВГЗ превышает 50 ПМ.

Также может подлежать заполнению раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации – в случае, если субъект декларирования или член его семьи владеет купонными облигациями и в отчетном периоде получает процентный доход ежемесячно/ежеквартально.

Погашение ОВГЗ в отчетном периоде

Если в отчетном периоде произошло погашение купонных/дисконтных ОВГЗ, подлежит заполнению раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации. При этом:

  • если было погашение купонных ОВГЗ, то в декларации указываются сведения о полученном в отчетном периоде доходе в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ и доходе в виде процентного дохода по ним;
  • если произошло погашение учетных ОВГЗ, то в декларации указываются сведения о полученном в отчетном периоде доходе в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ.

При этом сведения о погашенных в отчетном периоде ОВГЗ не указываются в разделе 7 "Ценные бумаги" декларации за отчетный период.

Сведения о банках / финансовых учреждениях, где открытые счета в ценных бумагах указываются в разделе 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за рубежом, у которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество» декларации при наличии счета в ценных бумагах по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что счет открыт не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода) или в течение не менее половины дней в течение отчетного периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду