Как декларировать облигации внутреннего государственного займа и операции с ними: объяснение НАПК

Облигации внутреннего государственного займа являются ценными бумагами, а значит, информацию о них необходимо указывать в декларации.

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, как декларировать облигации внутреннего государственного займа Украины и операции с ними.

Так, многие декларанты приобрели или намерены приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе и военные. Они являются ценными бумагами, а значит, информацию о них необходимо указывать в декларации. Кроме того, отражению подлежат определенные операции по ОВГЗ и их результаты.

По общему правилу эмитентом ОВГЗ и источником дохода по ним является Министерство финансов Украины (код ЕГРПОУ 00013480).

Непогашенные ОВГЗ, имеющиеся у субъекта декларирования или члена его семьи по состоянию на конец отчетного периода, указываются в разделе 7 «Ценные бумаги» декларации.

ОВГЗ, номинальная стоимость которых определена в разных валютах выпуска (гривна, доллар США, евро), указываются в декларации как отдельные объекты в соответствующем количестве таких ОВГЗ.

В поле «Вид ценной бумаги» следует выбрать отметку «Долговые ценные бумаги», в поле «Вид долговых ценных бумаг» – отметку «Государственные облигации Украины».

В поле «Номинальная стоимость одной ценной бумаги, грн» указывается нарицательная стоимость одного ОВГЗ (например, 1000 грн). В случае если номинальная стоимость одного ОВГЗ определена в иностранной валюте (например, 1000 долл. США или 1000 евро), то в указанном поле указывается нарицательная стоимость в пересчете на гривны по официальному курсу НБУ по состоянию на дату приобретения ОВГЗ.

Датой получения права на несколько ОВГЗ в одной валюте выпуска, право на которые приобретено в результате заключения нескольких сделок, является дата последней сделки. Ниже рассмотрим особенности в определенных операциях по ОВГЗ.

Приобретение ОВГЗ в отчетном периоде

При приобретении ОВГЗ в отчетном периоде подлежат заполнению следующие разделы декларации:

раздел 7 «Ценные бумаги» декларации – при условии, что ценные бумаги непогашены (имеющиеся у субъекта декларирования / члена его семьи) по состоянию на конец отчетного периода;

раздел 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за границей, у которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество» декларации – при наличии счета в ценных бумагах в банке / финансовом учреждении по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что счет открыт не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода) или в течение не менее половины дней в течение отчетного периода;

раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации – при условии, что разовый расход на приобретение ОВГЗ превышает 50 ПМ.

Также может подлежать заполнению раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации – в случае, если субъект декларирования или член его семьи владеет купонными облигациями и в отчетном периоде получает процентный доход ежемесячно/ежеквартально.

Погашение ОВГЗ в отчетном периоде

Если в отчетном периоде произошло погашение купонных/дисконтных ОВГЗ, подлежит заполнению раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации. При этом:

если было погашение купонных ОВГЗ, то в декларации указываются сведения о полученном в отчетном периоде доходе в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ и доходе в виде процентного дохода по ним;

если произошло погашение учетных ОВГЗ, то в декларации указываются сведения о полученном в отчетном периоде доходе в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ.

При этом сведения о погашенных в отчетном периоде ОВГЗ не указываются в разделе 7 "Ценные бумаги" декларации за отчетный период.

Сведения о банках / финансовых учреждениях, где открытые счета в ценных бумагах указываются в разделе 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за рубежом, у которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество» декларации при наличии счета в ценных бумагах по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что счет открыт не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода) или в течение не менее половины дней в течение отчетного периода.

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