Польские фермеры готовят масштабные протесты в 400 местах страны

20 марта польские фермеры планируют провести протесты по всей стране, полиция предупредила о возможных трудностях на дорогах.

Источник фото: ukrinform

В Польше фермеры планируют провести масштабные протесты по всей стране в среду, 20 марта. По информации RMF24, протестующие планируют демонстрации с сельскохозяйственной техникой и блокады на около 400 местах, включая подъезды к Варшаве через десяток важных дорог.

Однако мэрия Вроцлава не предоставила разрешения на проведение акций в центральной части города из-за проблем, которые это может вызвать для дорожного движения и безопасности горожан. Организаторы планируют обжаловать это решение в суде.

В Кракове полиция предупредила о возможных трудностях на улицах из-за проведения протеста, и призвала граждан пересесть на общественный транспорт во избежание пробок.

Проблемы также ожидаются в Гданьске, где акция запланирована на время с 10 до 16 часов.

В Люблинском воеводстве организаторам протеста запретили проводить акцию на объездной части города, которая является частью национальной дороги между Варшавой и границей с Беларусью из соображений безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.