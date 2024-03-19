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  1. Общество

YouTube решил усилить правила для контента с искусственным интеллектом: видео будут маркировать

13:18, 19 марта 2024
YouTube представил новый инструмент в Creator Studio, который потребует от контент-мейкеров маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта.
YouTube решил усилить правила для контента с искусственным интеллектом: видео будут маркировать
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Популярный видеохостинг YouTube представил новый инструмент в Creator Studio, который потребует от контент-мейкеров маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в блоге компании.

В то же время YouTube не просит пользователей маркировать контент, который очевидно нереалистичен, анимирован, содержит спецэффекты, фильтры, даже если его создали с помощью искусственного интеллекта.

Новый ярлык (маркировка) отображается в расширенном описании к видео или на передней панели видеопроигрывателя.

Примеры, когда маркировка требуется:

  • использование подобия реалистичного человека: замена лица одного человека другим, синтетическое генерирование голоса и т.д.;
  • смена отснятых кадров реальных событий или мест. Например, создание видео, где реальное здание вроде бы горит, или смена городского пейзажа;
  • демонстрация реалистического изображения вымышленных важных событий, таких как торнадо, движущееся в реальный город.

Также YouTube работает над обновленным процессом конфиденциальности, чтобы люди могли подавать запросы на удаление созданного искусственным интеллектом или другого синтетического или измененного контента, имитирующего человека, распознанного по лицу или голосу.

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