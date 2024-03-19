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  1. Суспільство

YouTube вирішив посилити правила для контенту зі штучним інтелектом: відео будуть маркувати

13:18, 19 березня 2024
YouTube представив новий інструмент у Creator Studio, який вимагатиме від контент-мейкерів маркувати реалістичні відео, створені за допомогою штучного інтелекту.
YouTube вирішив посилити правила для контенту зі штучним інтелектом: відео будуть маркувати
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Популярний відеохостинг YouTube представив новий інструмент у Creator Studio, який вимагатиме від контент-мейкерів маркувати реалістичні відео, створені за допомогою штучного інтелекту. Про це йдеться у блозі компанії.

Водночас YouTube не просить користувачів маркувати контент, який є очевидно нереалістичним, анімованим, містить спецефекти, фільтри, навіть якщо його створили за допомогою штучного інтелекту.

Новий ярлик (маркування) відображатиметься в розширеному описі до відео або на передній панелі відеопрогравача.

Приклади, коли маркування потрібне:

  • використання подоби реалістичної людини: заміна обличчя однієї людини на інше, синтетичне генерування голосу і т. ін.;
  • зміна відзнятих кадрів реальних подій або місць. Наприклад, створення відео, де реальна будівля нібито горить, або зміна міського пейзажу;
  • демонстрація реалістичного зображення вигаданих важливих подій, як-от торнадо, що рухається до реального міста.

Також YouTube працює над оновленим процесом конфіденційності, щоб люди могли подавати запити на видалення створеного штучним інтелектом або іншого синтетичного чи зміненого контенту, який імітує людину, котру можна розпізнати за обличчям чи голосом.

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