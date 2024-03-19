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У Мінветеранів планують перезавантажити проєкт «Помічник ветерана»

16:15, 19 березня 2024
У Міністерстві провели аналіз пілотного проєкту «Помічник ветерана» та зробили роботу над помилками.
У Мінветеранів планують перезавантажити проєкт «Помічник ветерана»
Джерело фото: mva.gov.ua
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Міністерство у справах ветеранів України анонсувало проведення повного перезавантаження проєкту «Помічник ветерана».

«Проведений аналіз пілотного проєкту «Помічник ветерана», зроблена робота над помилками. Буде проведене його повне перезавантаження», -  зазначив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Також, за його словами, триває публічне громадське обговорення проєкту професійного стандарту «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

«Фахівець із супроводу має замінити помічника ветерана, будуть змінені і підходи», - пояснив він.

Крім того, Олександр Порхун розповів, що адмінсервіс «Ветеран» буде поширений по всій Україні.

«Ветеран або член його родини автоматично обслуговуватимуться лише у адміністратора, який спеціалізується виключно на ветеранських послугах та обізнаний у потребах», - зазначив в. о. міністра у справах ветеранів.

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