Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
СБУ пропонують розширити повноваження щодо протидії терористичним посяганням на держоргани і підприємства

Загальнодержавний та регіональні переліки об’єктів можливих терористичних посягань будуть вести у порядку, визначеному Службою безпеки України.

Кримінальну статтю про самовільне залишення військової частини пропонують змінити

У Верховній Раді пропонують змінити норми Кримінального кодексу щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

Інформацію про розмір заробітної плати працівників апаратів судів розмістять на сайтах судів

У ДСА хочуть оприлюднити інформацію про середній розмір заробітної плати та розмір стимулюючих виплат в кожному суді.

Робота над розрахунком обґрунтованої схеми посадових окладів держслужбовців продовжується – НАДС

Також у НАДС розмірковують над запровадженням механізмів кар’єрного просування державних службовців.

  1. Суспільство

Кабмін збільшив грошові виплати дітям загиблих добровольців

13:30, 17 березня 2024
Збільшено розмір допомоги дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад.
Кабмін збільшив грошові виплати дітям загиблих добровольців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Так, із 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати:

  • на одну дитину - із 2361 грн до 7800 грн;
  • до 6100 грн на кожного неповнолітнього, якщо в сім’ї є двоє та більше дітей.

Таким чином уряд врегулював питання виплат соцдопомоги дітям добровольців, яким встановлено статус членів сім’ї загиблих захисників згідно із Законом "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    заступник голови Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва