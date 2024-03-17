Кабмін збільшив грошові виплати дітям загиблих добровольців

Збільшено розмір допомоги дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад.

Кабінет міністрів збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Так, із 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати:

на одну дитину - із 2361 грн до 7800 грн;

до 6100 грн на кожного неповнолітнього, якщо в сім’ї є двоє та більше дітей.

Таким чином уряд врегулював питання виплат соцдопомоги дітям добровольців, яким встановлено статус членів сім’ї загиблих захисників згідно із Законом "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

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