Субсидія в Україні: чи можна подати заяву на її оформлення у «Дії»

Із березня претенденти на призначення житлової субсидії отримали ще одну можливість для подання спрощеної заяви – через портал «Дія».

У Пенсійному фонді України розповіли, чи можна подати заяву на оформлення субсидії у «Дії».

Так, з березня претенденти на призначення житлової субсидії отримали ще одну можливість для подання спрощеної заяви – через портал «Дія».

«Експериментальний проєкт, який максимально спростив процедуру звернення громадян за житловою субсидією, впроваджено відповідно до постанови Уряду від 13.06.2023 № 601 «Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», – йдеться у повідомленні.

Також у ПФУ додали, що з липня минулого року діє спрощена процедура подачі заяви для призначення субсидії:

в паперовій формі – через сервісний центр ПФУ або через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або поштою;

в електронній формі – через вебпортал електронних послуг ПФУ за посиланням.

У ПФУ зауважили, що у заяві, що подається за спрощеною процедурою, необхідно внести лише персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові, серію і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата.

«Решта інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, отримується з державних реєстрів», – йдеться у повідомленні.

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