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  1. В Украине

Субсидия в Украине: можно ли подать заявление на ее оформление в «Дії»

13:49, 17 марта 2024
С марта претенденты на назначение жилищной субсидии получили еще одну возможность подачи упрощенного заявления – через портал «Дія».
Субсидия в Украине: можно ли подать заявление на ее оформление в «Дії»
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, можно ли подать заявление на оформление субсидии в «Дії».

Так, с марта претенденты на назначение жилищной субсидии получили еще одну возможность для подачи упрощенного заявления – через портал «Дія».

«Экспериментальный проект, максимально упростивший процедуру обращения граждан за жилищной субсидией, внедрен в соответствии с постановлением Правительства от 13.06.2023 № 601 «О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива», – говорится в сообщении.

Также в ПФУ добавили, что с июля прошлого года действует упрощенная процедура подачи заявления для назначения субсидии:

  • в бумажной форме – через сервисный центр ПФУ или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или почтой;
  • в электронной форме – через веб-портал электронных услуг ПФУ по ссылке.

В ПФУ отметили, что в заявлении, подаваемом по упрощенной процедуре, необходимо внести только персональные данные: фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке (в формате ИВАN), на который будет идти выплата.

«Остальные данные, необходимые для определения права домохозяйства на жилищную субсидию, получаются из государственных реестров», – говорится в сообщении.

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