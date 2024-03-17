Как прибыльщику учитывать убытки прошлых периодов: разъяснили в ГНС

Какая сумма «налогового ущерба» подлежит учету уменьшения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий, начиная с отчетных периодов 2024 года.

Главное управление ГНС во Львовской области разъяснило, какая сумма «налогового ущерба» подлежит учету уменьшения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий, начиная с отчетных периодов 2024 года.

Начиная с отчетных периодов 2024, в уменьшение объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий учитывается непогашенная сумма отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет по состоянию на 01.01.2023, увеличена на сумму отрицательного значения объекта налогообложение, возникшее по итогам 2023 года.

Такой учет производится с учетом ограничений, определенных п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 НКУ для крупных налогоплательщиков.

Добавляется, что погашенными считаются суммы отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет, для которых одновременно выполняются два следующих условия:

а) эти суммы были включены в расчет объекта налогообложения будущих налоговых (отчетных) периодов;

б) за счет этих сумм было уменьшено положительное значение объекта налогообложения (прибыль) соответствующих налоговых (отчетных) лет, исчисленное в соответствии с п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 НКУ без учета непогашенного отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет (п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 НКУ).

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