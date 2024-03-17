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У разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків – Верховний Суд

Чинним КПК не передбачено інституту додаткового розслідування, який був прописаний у нормах КПК 1960 року, тому у разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків і цей строк не може бути включений у строк досудового розслідування в розумінні положень ст. 219 КПК.

У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

У КУпАП запровадять відповідальність за порушення правил доброчесного лобіювання

Верховна Рада ухвалить в цілому закон, який встановлює відповідальність за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

  1. В Україні

Як прибутківцю враховувати збитки минулих періодів: роз’яснили у ДПС

18:54, 17 березня 2024
Яка сума «податкових збитків» підлягає врахуванню у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, починаючи зі звітних періодів 2024 року.
Як прибутківцю враховувати збитки минулих періодів: роз’яснили у ДПС
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Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснило, яка сума  «податкових збитків» підлягає врахуванню у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, починаючи зі звітних періодів 2024 року.

Починаючи зі звітних періодів 2024 року, у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств враховується непогашена сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років станом на 01.01.2023, збільшена на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що виникла за підсумками 2023 звітного року.

Таке врахування здійснюється з урахуванням обмежень, визначених п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ для великих платників податків.

Додається, що погашеними вважаються суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, для яких одночасно виконуються дві такі умови:

а) ці суми були включені до розрахунку об'єкта оподаткування майбутніх податкових(звітних) періодів;

б) за рахунок цих сум було зменшено позитивне значення об'єкта оподаткування (прибуток)відповідних податкових (звітних) років, обраховане відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ без урахування непогашеного від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ).

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