Кабмин увеличил денежные выплаты детям погибших добровольцев

Увеличен размер помощи детям погибших защитников и защитниц, добровольно участвовавших в обороне Украины, и не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин.

Кабинет министров увеличил размер государственной социальной помощи детям погибших защитников и защитниц, добровольно участвовавших в обороне Украины, и не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Об этом сообщает Минреинтеграции.

Так, с 1 апреля автоматически повысится размер выплаты:

на одного ребенка – с 2361 грн до 7800 грн;

до 6100 грн на каждого несовершеннолетнего, если в семье двое и более детей.

Таким образом, правительство урегулировало вопрос выплат соцпомощи детям добровольцев, которым установлен статус членов семьи погибших защитников согласно Закону "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.