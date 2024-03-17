Кабмин увеличил денежные выплаты детям погибших добровольцев

Кабинет министров увеличил размер государственной социальной помощи детям погибших защитников и защитниц, добровольно участвовавших в обороне Украины, и не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Об этом сообщает Минреинтеграции.
Так, с 1 апреля автоматически повысится размер выплаты:
- на одного ребенка – с 2361 грн до 7800 грн;
- до 6100 грн на каждого несовершеннолетнего, если в семье двое и более детей.
Таким образом, правительство урегулировало вопрос выплат соцпомощи детям добровольцев, которым установлен статус членов семьи погибших защитников согласно Закону "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".
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