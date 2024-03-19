В Минветеранов планируют перезагрузить проект «Помощник ветерана»

В Министерстве провели анализ пилотного проекта «Помощник ветерана» и сделали работу над ошибками.

Источник фото: mva.gov.ua

Министерство по делам ветеранов Украины анонсировало проведение полной перезагрузки проекта «Помощник ветерана».

«Проведен анализ пилотного проекта «Помощник ветерана», проделана работа над ошибками. Будет произведена его полная перезагрузка», - отметил и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Также, по его словам, продолжается публичное общественное обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц».

«Специалист по сопровождению должен заменить помощника ветерана, будут изменены и подходы», – пояснил он.

Кроме того, Александр Порхун рассказал, что админсервис «Ветеран» будет распространен по всей Украине.

«Ветеран или член его семьи будут автоматически обслуживаться только у администратора, который специализируется исключительно на ветеранских услугах и осведомлен о потребностях», - отметил и.о. министра по делам ветеранов.

Как мы писали, Кабмин увеличил размер государственной социальной помощи детям погибших защитников и защитниц, добровольно участвовавших в обороне Украины, и не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин.

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