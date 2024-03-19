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  1. В мире

Бельгия предоставит Украине военную помощь на 412 млн евро

15:57, 19 марта 2024
Правительство Бельгии одобрило дополнительную военную помощь Украине.
Бельгия предоставит Украине военную помощь на 412 млн евро
Источник фото: omr.gov.ua
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Правительство Бельгии приняло решение о предоставлении трех пакетов дополнительной военной помощи Украине на общую сумму 412 миллионов евро. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людвин Дедондер, пишет Belga News Agency.

В рамках этой инициативы в тесном сотрудничестве с Нидерландами Бельгия передаст Украине три минных тральщика, а также организует базовое обучение для персонала в Военно-морской академии, обеспечивая техническое обслуживание тральщиков.

Второй пакет помощи предусматривает закупку бронированных санитарных машин, их модернизацию и передачу Украине. Также планируется совместная закупка разведывательных беспилотников и предоставление около 300 немецких бронированных машин Lynx.

Самая большая часть третьего пакета помощи составляет поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 373,1 миллиона евро. Эти боеприпасы передадут из собственных запасов Минобороны Бельгии и путем международных групповых закупок у различных компаний.

Все эти меры вместе достигают общей суммы в 412 миллионов евро. Такая помощь в 2024 году составит 575,7 миллиона евро, что отражает финансовую поддержку Бельгии для Украины.

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