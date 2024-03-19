Бельгія надасть Україні військову допомогу на 412 млн євро

Уряд Бельгії схвалив додаткову військову допомогу Україні.

Джерело фото: omr.gov.ua

Уряд Бельгії ухвалив рішення про надання трьох пакетів додаткової військової допомоги Україні на загальну суму 412 мільйонів євро. Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, пише Belga News Agency.

У рамках цієї ініціативи в тісному співробітництві з Нідерландами Бельгія передасть Україні три мінні тральщики, а також організує базове навчання для персоналу у Військово-морській академії, забезпечуючи технічне обслуговування тральщиків.

Другий пакет допомоги передбачає закупівлю броньованих санітарних машин, їх модернізацію та передачу Україні. Також планується спільна закупівля розвідувальних безпілотників і надання близько 300 німецьких броньованих машин Lynx.

Найбільша частина третього пакету допомоги становить постачання артилерійських боєприпасів на суму 373,1 мільйона євро. Ці боєприпаси передадуть з власних запасів Міноборони Бельгії та шляхом міжнародних групових закупівель у різних компаній.

Усі ці заходи разом досягають загальної суми у 412 мільйонів євро. Така допомога у 2024 році складе 575,7 мільйона євро, що відображає фінансову підтримку Бельгії для України.

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