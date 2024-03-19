У Києві шахраї заробили майже 1,7 млн гривень на підробці листів від військових частин

У Києві викрили шахраїв, які підробляли листи від військових і отримали благодійну допомогу на мільйони гривень.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці викрили шахраїв та повідомили про підозру у виготовленні підроблених листів від військових частин, за допомогою яких вони витягли благодійну допомогу на суму майже 1,7 мільйона гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, обвинувачені, не маючи жодного стосунку до Збройних Сил України (ЗСУ), відправляли листи від імені військових підрозділів благодійним організаціям та фондам з проханням про надання гуманітарної допомоги.

Після цього підозрювані, виступаючи вигляді представників військових частин, у формі та з печатками, які нагадували військові, з'являлись на зустрічах з представниками фондів, де отримували тактичне спорядження, медичне обладнання та аптечки, які подалі реалізовували. Під час отримання допомоги вони оформлювали акти прийому-передачі та навіть погоджувалися на спільні фотографії як доказ отримання допомоги від військової частини.

Подвійну гру розкрили, коли представники благодійного фонду звернулися до однієї з військових частин для перевірки факту надання допомоги. Військові повідомили, що ніяких листів не надсилали до фонду та допомоги не отримували.

Наразі встановлено причетність підозрюваних до семи епізодів шахрайства загальною сумою приблизно 1,7 мільйона гривень. Обох підозрюваних суд взяв під варту.

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