В Киеве мошенники заработали почти 1,7 млн гривен на подделке писем от воинских частей

В Киеве разоблачили мошенников, которые подделывали письма от военных и получили благотворительную помощь на миллионы гривен.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители разоблачили мошенников и сообщили о подозрении в изготовлении поддельных писем от воинских частей, с помощью которых они вытащили благотворительную помощь на сумму почти 1,7 миллиона гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, обвиняемые, не имея никакого отношения к Вооруженным Силам Украины (ВСУ), отправляли письма от имени военных подразделений благотворительным организациям и фондам с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи.

После этого подозреваемые, выступая в виде представителей воинских частей, в форме и с печатями, которые напоминали военные, появлялись на встречах с представителями фондов, где получали тактическое снаряжение, медицинское оборудование и аптечки, которые в дальнейшем реализовывали. При получении помощи они оформляли акты приема-передачи и даже соглашались на совместные фотографии как доказательство получения помощи от воинской части.

Двойную игру раскрыли, когда представители благотворительного фонда обратились в одну из воинских частей для проверки факта оказания помощи. Военные сообщили, что никаких писем не присылали в фонд и помощи не получали.

Установлена причастность подозреваемых к семи эпизодам мошенничества на общую сумму примерно 1,7 миллиона гривен. Обоих подозреваемых суд взял под стражу.

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