ВСП перевел судью Нинель Маринчак в Шестой апелляционный административный суд

Высший совет правосудия принял решение о переводе судьи.

Судью Высшего административного суда Украины Маринчак Нинель Евгеньевну перевели на должность судьи Шестого апелляционного административного суда. Высший совет правосудия принял решение о переводе во вторник, 19 марта.

В соответствии с Законом Украины от 21 ноября 2023 года № 3481-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 по обеспечению непрерывности осуществление правосудия самым высоким судом в системе судоустройства Украины», который вступил в силу 27 декабря 2023 года, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины может быть переведен решением Высшего совета суда в апелляционный суд местного суда, что соответствует специализации такого судьи, в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 этого Закона, без проведения конкурса, с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом.

Также Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении трех судей в местные суды.

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