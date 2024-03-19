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Появился текст законопроекта о создании Специализированной экономической прокуратуры как отдельного органа прокуратуры

От Офиса Генпрокурора предлагают отделить Специализированную экономическую прокуратуру.

Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

Реформа оплаты труда не обеспечила аппараты судов достойной зарплатой – ГСА

В Государственной судебной администрации говорят, что решить проблему с заработной платой в аппаратах судов смогут только законодательная и исполнительная ветви власти.

Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины не устанавливает правомерность незаконного обращения с боеприпасами – Верховный Суд

Данный закон не освобождает от ответственности за приобретение и хранение боеприпасов на дому без разрешения, отметил Верховный Суд.

Верховный Суд высказался о применении института освобождения от отбывания наказания с испытанием, если лицо обвинялось по статье 191 УК

Верховный Суд: совершение лицом преступления, предусмотренного соответствующей частью ст. 191 УК, путем злоупотребления служебным положением, делает невозможным применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием, ведь такое деяние считается коррупционным.

  1. Суд инфо

ВСП перевел судью Нинель Маринчак в Шестой апелляционный административный суд

12:24, 19 марта 2024
Высший совет правосудия принял решение о переводе судьи.
ВСП перевел судью Нинель Маринчак в Шестой апелляционный административный суд
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Судью Высшего административного суда Украины Маринчак Нинель Евгеньевну перевели на должность судьи Шестого апелляционного административного суда. Высший совет правосудия принял решение о переводе во вторник, 19 марта.

В соответствии с Законом Украины от 21 ноября 2023 года № 3481-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 по обеспечению непрерывности осуществление правосудия самым высоким судом в системе судоустройства Украины», который вступил в силу 27 декабря 2023 года, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины может быть переведен решением Высшего совета суда в апелляционный суд местного суда, что соответствует специализации такого судьи, в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 этого Закона, без проведения конкурса, с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом.

Также Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении трех судей в местные суды.

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