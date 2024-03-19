Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении трех судей в местные суды

ВСП 19 марта принял решение о переводе рех судей.

Высший совет правосудия внесет представление Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды.

Как сообщили в пресс-службе, ВСП 19 марта принял решение о переводе:

Броницкой Марианны Владимировны – на должность судьи Московского районного суда города Харькова;

Василенко Виталины Анатольевны – на должность судьи Красногвардейского районного суда города Днепропетровска;

Педорича Станислава Ивановича – на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области.

В ВСП отметили, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, что свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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