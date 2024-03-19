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Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

11:15, 19 березня 2024
ВРП 19 березня ухвалила рішення про переведення трьох суддів.
Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення трьох суддів до місцевих судів
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Вища рада правосуддя внесе подання Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.

Як повідомили у пресслужбі, ВРП 19 березня ухвалила рішення про переведення:

Броницької Маріанни Володимирівни – на посаду судді Московського районного суду міста Харкова;

Василенко Віталіни Анатоліївни – на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська;

Педорича Станіслава Івановича – на посаду судді Господарського суду Запорізької області.

У ВРП зазначили, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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