Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

ВРП 19 березня ухвалила рішення про переведення трьох суддів.

Вища рада правосуддя внесе подання Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.

Як повідомили у пресслужбі, ВРП 19 березня ухвалила рішення про переведення:

Броницької Маріанни Володимирівни – на посаду судді Московського районного суду міста Харкова;

Василенко Віталіни Анатоліївни – на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська;

Педорича Станіслава Івановича – на посаду судді Господарського суду Запорізької області.

У ВРП зазначили, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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