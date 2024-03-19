Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку – Верховний Суд визначив, чи можна застосувати спеціальну конфіскацію до його автомобіля

Верховний Суд назвав правильними висновки судів про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

З’явився текст законопроекту про створення Спеціалізованої економічної прокуратури як окремого органу прокуратури

Від Офісу Генпрокурора пропонують відокремити Спеціалізовану економічну прокуратуру.

Родич фігурантки справи про корупційне правопорушення заповів судді своє рухоме майно

На суддю знов склали заповіт, щоб створити конфлікт інтересів.

Реформа оплати праці не забезпечила апарати судів гідною зарплатою – ДСА

У Державній судовій адміністрації кажуть, що вирішити проблему з заробітною платою в апаратах судів зможуть лише законодавча та виконавча гілки влади.

Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України не встановлює правомірність незаконного поводження з боєприпасами – Верховний Суд

Даний закон не звільняє від відповідальності за придбання і зберігання боєприпасів вдома без дозволу, зазначив Верховний Суд.

  1. У світі

Китайську будівельну компанію Evergrande обвинувачують у завищенні виручки на $78 млрд

13:00, 19 березня 2024
Комісія з цінних паперів Китаю обвинувачує China Evergrande Group у шахрайстві на 78 мільярдів доларів.
Китайську будівельну компанію Evergrande обвинувачують у завищенні виручки на $78 млрд
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китайську будівельну компанію China Evergrande Group обвинувачують у завищенні виручки на 78 мільярдів доларів. За даними Комісії з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC), це звинувачення може спричинити серйозні юридичні наслідки для засновника Evergrande Хуей Ка Яна, який перебуває у центрі однієї з найбільших справ про фінансове шахрайство в історії. Про це пише Bloomberg.

CSRC звинуватив підрозділ Evergrande - компанію Hengda Real Estate Group, у завищенні виручки, що призвело до дефолту. Компанію оштрафували на 4,18 мільярда юанів (581 мільйон доларів).

Це звинувачення відбилося на репутації колишнього магната Хуея, який керував імперією, охоплюючи сферу нерухомості та електромобілів. Evergrande, один з найбільших девелоперів Китаю, став жертвою величезних боргів у січні цього року, коли отримав наказ про ліквідацію від гонконгського суду.

Дії CSRC можуть спричинити серйозні наслідки для Хуея, який минулого року був затриманий поліцією через «підозру в скоєнні незаконних злочинів». Його місцезнаходження залишається невідомим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду