Китайську будівельну компанію Evergrande обвинувачують у завищенні виручки на $78 млрд

Комісія з цінних паперів Китаю обвинувачує China Evergrande Group у шахрайстві на 78 мільярдів доларів.

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Китайську будівельну компанію China Evergrande Group обвинувачують у завищенні виручки на 78 мільярдів доларів. За даними Комісії з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC), це звинувачення може спричинити серйозні юридичні наслідки для засновника Evergrande Хуей Ка Яна, який перебуває у центрі однієї з найбільших справ про фінансове шахрайство в історії. Про це пише Bloomberg.

CSRC звинуватив підрозділ Evergrande - компанію Hengda Real Estate Group, у завищенні виручки, що призвело до дефолту. Компанію оштрафували на 4,18 мільярда юанів (581 мільйон доларів).

Це звинувачення відбилося на репутації колишнього магната Хуея, який керував імперією, охоплюючи сферу нерухомості та електромобілів. Evergrande, один з найбільших девелоперів Китаю, став жертвою величезних боргів у січні цього року, коли отримав наказ про ліквідацію від гонконгського суду.

Дії CSRC можуть спричинити серйозні наслідки для Хуея, який минулого року був затриманий поліцією через «підозру в скоєнні незаконних злочинів». Його місцезнаходження залишається невідомим.

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