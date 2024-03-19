На Дніпропетровщині судитимуть 11 зловмисників, які ошукали громадян Латвії на 70 тисяч євро

Для реалізації схеми обвинувачені створили шахрайські «сall-центри».

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На Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників злочинної організації, які ошукали громадян Латвійської Республіки на 70 тис євро. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 11 учасників злочинної організації за фактами шахрайства у великих розмірах, незаконного поводження зі зброєю, втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 304 КК України).

Встановлено, що троє організаторів, у тому числі довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Лаша Сван», розробили спільний план заволодіння коштами громадян Латвійської Республіки.

Для реалізації схеми обвинувачені створили шахрайські «сall-центри», які оснастили комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ. До роботи залучили операторів, у тому числі неповнолітню дівчину.

Представляючись співробітниками іноземних банківських установ, «працівники» центрів вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків.

У подальшому вони виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки.

Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, склала понад 70 тис євро.

Під час проведення 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання обвинувачених та приміщень «сall-центрів» вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, вогнепальну зброю.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронними органами Латвійської Республіки ліквідували міжнародну схему виманювання коштів з інвесторів електронних бірж.

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