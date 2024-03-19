Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Появился текст законопроекта о создании Специализированной экономической прокуратуры как отдельного органа прокуратуры

От Офиса Генпрокурора предлагают отделить Специализированную экономическую прокуратуру.

Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

Реформа оплаты труда не обеспечила аппараты судов достойной зарплатой – ГСА

В Государственной судебной администрации говорят, что решить проблему с заработной платой в аппаратах судов смогут только законодательная и исполнительная ветви власти.

Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины не устанавливает правомерность незаконного обращения с боеприпасами – Верховный Суд

Данный закон не освобождает от ответственности за приобретение и хранение боеприпасов на дому без разрешения, отметил Верховный Суд.

Верховный Суд высказался о применении института освобождения от отбывания наказания с испытанием, если лицо обвинялось по статье 191 УК

Верховный Суд: совершение лицом преступления, предусмотренного соответствующей частью ст. 191 УК, путем злоупотребления служебным положением, делает невозможным применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием, ведь такое деяние считается коррупционным.

  1. В Украине

В Днепропетровской области будут судить 11 злоумышленников, которые обманули граждан Латвии на 70 тысяч евро

11:30, 19 марта 2024
Для реализации схемы обвиняемые создали мошеннические сall-центры.
В Днепропетровской области будут судить 11 злоумышленников, которые обманули граждан Латвии на 70 тысяч евро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области будут судить 11 участников преступной организации, которые обманули граждан Латвийской Республики на 70 тыс евро. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 11 участников преступной организации по фактам мошенничества в крупных размерах, незаконного обращения с оружием, вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4) ст.190, ч. 1 ст.263, ч. 1 ст.304 УК Украины).

Установлено, что три организатора, в том числе доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу «Лаша Сван», разработали совместный план завладения средствами граждан Латвийской Республики.

Для реализации схемы обвиняемые создали мошеннические сall-центры, которые оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений. К работе привлекли операторов, включая несовершеннолетнюю девушку.

Представляясь сотрудниками иностранных банковских учреждений, работники центров вводили пострадавших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.

В дальнейшем они выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета.

Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, составила более 70 тысяч евро.

Во время проведения 30 санкционированных обысков по месту жительства обвиняемых и помещений «сall-центров» изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черные записи, огнестрельное оружие.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранительными органами Латвийской Республики ликвидировала международную схему выманивания средств из инвесторов электронных бирж.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду