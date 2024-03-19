В Днепропетровской области будут судить 11 злоумышленников, которые обманули граждан Латвии на 70 тысяч евро

Для реализации схемы обвиняемые создали мошеннические сall-центры.

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В Днепропетровской области будут судить 11 участников преступной организации, которые обманули граждан Латвийской Республики на 70 тыс евро. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 11 участников преступной организации по фактам мошенничества в крупных размерах, незаконного обращения с оружием, вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4) ст.190, ч. 1 ст.263, ч. 1 ст.304 УК Украины).

Установлено, что три организатора, в том числе доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу «Лаша Сван», разработали совместный план завладения средствами граждан Латвийской Республики.

Для реализации схемы обвиняемые создали мошеннические сall-центры, которые оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений. К работе привлекли операторов, включая несовершеннолетнюю девушку.

Представляясь сотрудниками иностранных банковских учреждений, работники центров вводили пострадавших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.

В дальнейшем они выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета.

Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, составила более 70 тысяч евро.

Во время проведения 30 санкционированных обысков по месту жительства обвиняемых и помещений «сall-центров» изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черные записи, огнестрельное оружие.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранительными органами Латвийской Республики ликвидировала международную схему выманивания средств из инвесторов электронных бирж.

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