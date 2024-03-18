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Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

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Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

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  1. В Україні

Видурювали гроші у громадян ЄС: СБУ спільно з правоохоронцями Латвії знешкодили підпільний кол-центр

19:05, 18 березня 2024
У Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області затримано трьох організаторів оборудки, а їхній спільник переховується за кордоном.
Видурювали гроші у громадян ЄС: СБУ спільно з правоохоронцями Латвії знешкодили підпільний кол-центр
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Служба безпеки України спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронними органами Латвійської Республіки ліквідували міжнародну схему виманювання коштів з інвесторів електронних бірж. Про це повідомляє СБУ.

Так, у результаті спецоперації у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області затримано трьох організаторів оборудки.

Зловмисники створили підпільний кол-центр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС. Шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій».

Під час розмов фігуранти обіцяли здійснити «безпековий моніторинг» електронних транзакцій, а у разі їх сумнівності – повернути власникам вкладені кошти.

Вартість таких «послуг» становила 30% від суми однієї інвестиції.

Крім цього, «за порадою» шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих.

Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та обготівковували.

Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми у гривневому еквіваленті.

Однак правоохоронці викрили зловмисників на «старті» їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів.

Як встановило розслідування, організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник – переховується за кордоном.

Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудки.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. Їхньому іноземному спільнику повідомлено про заочну підозру.

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