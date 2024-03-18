Новий антирекорд: Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 38,97 UAH/USD

НБУ знизив курс гривні до нового мінімуму.

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Національний банк знизив офіційний курс гривні, який він встановлює на 19 березня, до 38,9744 UAH/USD. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, який він встановлює на 18 березня, на 11,44 коп. до 38,7998 UAH/USD.

Таким чином, історичний курс:

одразу на 92 коп. перевищив чинний на початку місяця – 1 березня він був 38,05 грн;

на 97 коп., визначений на 1 січня 2024 року.

Раніше ми писали, що Національний банк знизив облікову ставку до 14,5%.

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