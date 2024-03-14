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Відтермінування подання декларацій для певних категорій осіб під час війни не позбавляє НАЗК можливості здійснення моніторингу їх способу життя, за допомогою якого ми можемо оцінювати їх майновий стан – Артем Ситник.

Президент підписав закон про житлові сертифікати, яким мінімальна зарплата членам Вищої ради правосуддя-суддям підвищується до 236 тисяч грн

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя вже встановили від 236 тисяч грн, але тепер її додатково закріпили для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Верховний Суд висловився щодо проведення судово-медичної експертизи через кілька років після ДТП

Якщо судово-медична експертиза була проведена через 4 роки після ДТП на підставі рентгенографії, проведеної через 3 роки після такої пригоди, то вирішення судом питання належності зазначеного доказу має вагоме значення для доведеності чи недоведеності винуватості засудженого.

У разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків – Верховний Суд

Чинним КПК не передбачено інституту додаткового розслідування, який був прописаний у нормах КПК 1960 року, тому у разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків і цей строк не може бути включений у строк досудового розслідування в розумінні положень ст. 219 КПК.

СБУ пропонують розширити повноваження щодо протидії терористичним посяганням на держоргани і підприємства

Загальнодержавний та регіональні переліки об’єктів можливих терористичних посягань будуть вести у порядку, визначеному Службою безпеки України.

  1. В Україні

Національний банк знизив облікову ставку до 14,5%

14:11, 14 березня 2024
На початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ.
Національний банк знизив облікову ставку до 14,5%
Фото: Depositphotos
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Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року. Про це повідомляє НБУ.

«Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики», — зазначив регулятор.

Так, на початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ.

У лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі. Цьому сприяли більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних минулорічних врожаїв. Зокрема, завдяки теплій погоді та активізації продажу продукції зі сховищ знижувалися ціни на деякі овочі. Певний ефект на продовольчі ціни мала й переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок. Крім того, інфляцію надалі обмежував мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги.

За даними НБУ, базова інфляція також сповільнилася – до 4,5% р/р.

За оцінками регулятора, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться в другому півріччі. Поступове зростання доходів українців і підвищені витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск.

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