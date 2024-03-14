Національний банк знизив облікову ставку до 14,5%

На початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ.

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Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року. Про це повідомляє НБУ.

«Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики», — зазначив регулятор.

Так, на початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ.

У лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі. Цьому сприяли більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних минулорічних врожаїв. Зокрема, завдяки теплій погоді та активізації продажу продукції зі сховищ знижувалися ціни на деякі овочі. Певний ефект на продовольчі ціни мала й переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок. Крім того, інфляцію надалі обмежував мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги.

За даними НБУ, базова інфляція також сповільнилася – до 4,5% р/р.

За оцінками регулятора, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться в другому півріччі. Поступове зростання доходів українців і підвищені витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск.

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