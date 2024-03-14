Зеленський підписав законопроєкт про спілкування з податковою під час розгляду скарг і перевірок онлайн

Українські платники податків отримали нові можливості спілкування з ДПС.

Джерело фото: mil.in.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9662, який впроваджує нові можливості для платників податків спілкуватися з ДПС за допомогою відеоконференцій, розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми робимо усе можливе, для того, щоб платник податків був почутим та мав ефективні інструменти для зручної і сучасної комунікації з ДПС», - йдеться у повідомленні.

Серед ключових нововведеннь законопроєкту також:

Встановлення податкових пільг щодо оплати за землю та нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок для населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації;

Звільнення від сплати ПДФО та оподаткування за пільговою ставкою 7% ПДВ на ліки зі співчуття;

Вирішення проблеми платників податків, які помилково перерахували податки на неправильний рахунок бюджету;

Скорочення строків бюджетного відшкодування;

Розв'язання проблеми завищення норм втрат тютюнової сировини деякими виробниками тютюнових виробів та можливості списання її на "відходи".

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що парламент схвалив в першому читанні законопроект Данила Гетманцева про можливість спілкування з Податковою службою в режимі відеоконференції під час розгляду скарг і перевірок.

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