Зеленский подписал законопроект об общении с налоговой во время рассмотрения жалоб и проверок онлайн

Украинские налогоплательщики получили новые возможности общения с ГНС.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9662, который внедряет новые возможности для налогоплательщиков общаться с ГНС с помощью видеоконференций, рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Мы делаем все возможное, для того, чтобы налогоплательщик был услышанным и имел эффективные инструменты для удобной и современной коммуникации с ГНС», - говорится в сообщении.

Среди ключевых нововведений законопроекта также:

Установление налоговых льгот по оплате за землю и недвижимое имущество, отличное от земельных участков для населенных пунктов, подлежащих обязательной эвакуации;

Освобождение от уплаты НДФЛ и налогообложения по льготной ставке 7% НДС на лекарства из сострадания;

Решение проблемы налогоплательщиков, которые ошибочно перечислили налоги на неправильный счет бюджета;

Сокращение сроков бюджетного возмещения;

Решение проблемы завышения норм потерь табачного сырья некоторыми производителями табачных изделий и возможности списания его на "отходы".

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что парламент одобрил в первом чтении законопроект Даниила Гетманцева о возможности общения с Налоговой службой в режиме видеоконференции во время рассмотрения жалоб и проверок.

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