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  1. В Украине

Как получить удостоверение водителя после лишения права вождения и изъятия документа

07:00, 15 марта 2024
Удостоверение, выданное впервые на 2 года, не возвращается.
Как получить удостоверение водителя после лишения права вождения и изъятия документа
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В Главном сервисном центре МВД объяснили, как вернуть удостоверение водителям, которых лишили права управления и изъяли документ.

Так, в сообщении говорится, что лицам, которые лишены права на управление по ст. 130 или/и ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, водительское возвращают. Однако, после обязательного прохождения внеочередного медицинского осмотра и сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Если у водителя есть две или более категорий, экзамены сдаются по высшей категории, указанной в удостоверение водителя. Изъятый документ хранится в сервисном центре МВД по месту жительства лица.

В то же время, отмечают в Главном сервисном центре МВД, удостоверение, выданное впервые на 2 года, не возвращается. При совершении нарушения по ст. 130 или/и ст. 124, такому лицу необходимо восстановить право управления транспортным средством, пройдя теоретическую и практическую переподготовку в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. При успешной экзаменации удостоверение водителя снова выдается на 2 года.

Во время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев со дня его отмены, возврат удостоверения водителя осуществляется уполномоченным работником любого сервисного центра МВД независимо от места хранения изъятого документа.

Как мы писали, украинцы могут заказать доставку удостоверения водителя в еще пять стран.

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