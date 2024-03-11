Украинцы могут заказать доставку удостоверения водителя в еще пять стран

Международная доставка удостоверения водителя доступна уже в 27 странах Европы.

Услуга международной доставки удостоверения водителя теперь доступна также в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко 11 марта. Таким образом, международная доставка водительского доступна уже в 27 странах Европы.

Сервис запустили почти пять месяцев назад, чтобы украинцы за границей могли быстро и удобно обменять водительские документы.

Оформить заявку можно через Кабинет водителя.

Как отмечается, на сегодняшний день украинцы обменяли уже более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.

Ранее мы писали, что мужчина заказал удостоверение водителя и не понимал, почему его нет в Дії, пока не обратился в сервисный центр МВД.

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