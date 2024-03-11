Угрожали стрельбой: полиция усилила меры безопасности вокруг нескольких университетов

Учебные заведения Чехии перевели в повышенный режим безопасности.

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В понедельник чешская полиция усилила меры безопасности вокруг нескольких учебных заведений из-за получения анонимной угрозы о возможной стрельбе. По информации IDNES, угрозы поступили в несколько университетов.

В пресс-службе сообщили, что полиция немедленно реагирует на полученные сообщения и принимает меры для обеспечения безопасности всех потенциально указанных объектов. Несмотря на то, что угроза пока не является насущной, правоохранительные органы планируют оценить риски и осуществить соответствующие меры безопасности.

Пресс-секретарь полиции Праги подтвердила, что один из университетов столицы фигурирует в письме с угрозами. Указано, что угрозы получили шесть университетов, среди которых есть и Карлов в Праге. Пока нет прямого подтверждения неотложной угрозы, поэтому учебные заведения продолжают работать в обычном режиме.

Получение письма с угрозами подтвердили также в Западнобогемском университете в Пилзене.

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