Погрожували стріляниною: поліція посилила заходи безпеки навколо декількох університетів

Навчальні заклади Чехії перевели у підвищений режим безпеки.

Джерело фото: novynarnia

У понеділок чеська поліція посилила заходи безпеки навколо декількох навчальних закладів через отримання анонімної погрози про можливу стрілянину. За інформацією IDNES, погрози надійшли до кількох університетів.

У пресслужбі повідомили, що поліція негайно реагує на отримані повідомлення та вживає заходів для забезпечення безпеки всіх потенційно зазначених об'єктів. Незважаючи на те, що загроза поки не є нагальною, правоохоронні органи планують оцінити ризики та здійснити відповідні заходи безпеки.

Речниця поліції Праги підтвердила, що один з університетів столиці фігурує у листі з погрозами. Зазначено, що погрози отримали шість університетів, серед яких є і Карлов у Празі. Наразі немає прямого підтвердження нагальної загрози, тож навчальні заклади продовжують працювати у звичайному режимі.

Отримання листа з погрозами підтвердили також у Західнобогемському університеті у Пілзені.

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